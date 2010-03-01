Ayvalı Muffin

Sofra Tarifi

4 adet yumurta 1'er su bardağı tozşeker ve sıvıyağ 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz Bir tutam tarçın ve zencefil 1 adet ayva 1 paket krem şanti 1 su bardağı süt 1-2 damla farklı renkte gıda boyası

YAPILIŞI

Yumurta ile toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu, vanilya, ceviz, tarçın ve zencefili eleyip, karıştırın. İçine rendelenmiş ayvayı ekleyin. Daha sonra bu karışımı yumurtalı karışıma ilave edin. Yağlanmış muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Krem şantiyi sütle çırpın. İkiye ayırıp, gıda boyaları ile renklendirin. Sıkma torbasına alıp, pişen muffinlerin üzerine sıkın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.