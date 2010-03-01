DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Ayvalı Muffin

Ayvalı Muffin

Ayvalı Muffin
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

1'er su bardağı tozşeker ve sıvıyağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

Bir tutam tarçın ve zencefil

1 adet ayva

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1-2 damla farklı renkte gıda boyası

YAPILIŞI

Yumurta ile toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu, vanilya, ceviz, tarçın ve zencefili eleyip, karıştırın. İçine rendelenmiş ayvayı ekleyin. Daha sonra bu karışımı yumurtalı karışıma ilave edin. Yağlanmış muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Krem şantiyi sütle çırpın. İkiye ayırıp, gıda boyaları ile renklendirin. Sıkma torbasına alıp, pişen muffinlerin üzerine sıkın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN