Bademli Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

3 adet yumurta sarısı ile 1 adet yumurtayı derin bir kapta çırpıcı ile iyice çırpın. Toz badem ve pudra şekerini ilave edip, çırpmaya devam edin. Eritilmiş tereyağının yarısı, 3 adet yumurtanın akı ve toz şekeri ayrı bir kapta kar haline gelene kadar çırpın. Bu karışımın içine diğer kaptaki toz bademli karışımı ekleyin. Daha sonra sırasıyla un, kakao ve kalan eritilmiş tereyağını katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Dilediğiniz şekildeki küçük kek kalıplarını yağlayın ve bu karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika pişirin ve fırından alın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve sıkma torbasına doldurup, keklerin üzerini süsleyin.