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Bademli Kek

Bademli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı badem

7-8 adet kuru incir

1 çay bardağı susam



Hamuru için: 2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı un

1'er su bardağı sıvı yağ ve yoğurt

1 kahve kaşığı karbonat

1 paket vanilya

Şerbet için:

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Bademleri 5 dakika haşladıktan sonra kabuklarını soyun. İncirleri minik doğrayın. Toz şekeri suda eritip kaynatarak şerbeti hazırlayın. Bademleri, incirleri ve susamları şerbete atıp bir müddet pişirin. Suyunu çekince ocaktan alın. Diğer tarafta yumurta ve toz şekeri çırpın. Yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Unu eleyip, karbonat ve vanilyayı ekleyin. Kelepçeli kalıbın dibine yağlı kağıt yayın. Üzerine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan batırarak kontrol ettiğinizde hamur yapışmayacak kıvama gelene dek pişirin. Üzerine bademli karışımı yayın.Fırında 5 dakika daha tutup, çıkarın. Servis tabağına ters çevirerek servis yapın.
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