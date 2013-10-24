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Bademli Kek

Bademli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı badem

6 adet hurma

Yarım su bardağı kuru üzüm

125 gram eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Bir buçuk tatlı kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suda 5 dakika tutun. Süzüp kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir
tavaya alın. Karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın. Üzümle birlikte bir kaba alıp, hafifçe unlayın. Tereyağı, toz şeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine kakao, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu, üzüm ve hurmayı ekleyin. Bademden 2 çorba kaşığını kenara ayırıp kalanı harca ilave edin. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip, üzerine katın ve harmanlayın. Kek karışımını yağlanmış baton bir kalıba aktarın. Üzerine ayırdığınız bademi serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika kontrol ederek (keke bir bıçak batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
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