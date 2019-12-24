DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Bademli kek tarifi

Bademli kek tarifi

Gün sofralarınızı güzelleştirecek nefis badem ile bir araya gelen kekin lezzetine doyamayacaksınız. İşte hem pratik hem lezzetli bademli kek tarifi...
Bademli kek tarifi
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 su bardağı badem



● 6 adet hurma



● Yarım su bardağı kuruüzüm



● 125 gram eritilmiş tereyağı



● Yarım su bardağı tozşeker



● 3 adet yumurta



● Bir buçuk tatlı kaşığı kakao



● 1 paket vanilya



● 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



● 2 su bardağı un



● 1 paket kabartma tozu


YAPILIŞI

BADEMLERİ kaynayan suda 5 dakika tutun. Süzüp kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın. Üzümle birlikte bir kaba alıp, hafifçe unlayın. Tereyağı, tozşeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine kakao, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu, üzüm ve hurmayı ekleyin. Bademden 2 çorba kaşığını kenara ayırıp kalanı harca ilave edin. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip, üzerine katın ve harmanlayın. Kek karışımını yağlanmış baton bir kalıba aktarın. Üzerine ayırdığınız bademi serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika kontrol ederek (keke bir bıçak batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Hurmalı kek tarifi
Hurmalı kek tarifi
Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi
Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi
Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi
Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN