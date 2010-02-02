Bademli Böğürtlenli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırını 220 derecede ısıtın. Milföyleri birleştirip 22 cm'lik fırın kalıbının dibini kaplayacak şekilde açın. Kalıbın dibini yağlı kağıtla kaplayın. Milföyü yerleştirip, çatalla birkaç yerinden delik açın. Fırın ısısını 200 dereceye düşürün. Kalıbı fırına yerleştirip, milföy pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Margarin ve pudra şekerini çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edin. Rendelenmiş mandalina kabuğunu ekleyip karıştırın. Un ve toz bademi ilave edip çırpın. Karışımı milföyün üzerine yayıp, böğürtlenleri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. Ilık olarak servis yapın. Servis önerisi: Bademli böğürtlenli keki, dondurma ile servis yapabilirsiniz.