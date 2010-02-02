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Bademli Dilimler

Bademli Dilimler
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram tuzsuz badem

125 gram margarin (1 paket 250 gram)

1 su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk paket (120 gram) bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

Karamel için:

40 gram margarin

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Bademleri sıcak suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe kavurun. Daha sonra bademlerin yarısını dövün. Diğer yarısını bütün bırakın. Karamel malzemesini büyük bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca bademleri tencereye ilave edip karıştırın. Karameli 26-27 cm ebadındaki yağlanmış baton kalıba döküp, buzdolabında yarım saat dinlendirin. Ayrı bir yerde margarin ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, un ve kakaoyu ekleyin. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı, son olarak sütü ilave edip, karıştırın. Karışımı buzdolabından çıkardığınız karamelin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. Fırından aldığınızda 15 dakika kalıbın içinde dinlendirin. Kalıbı servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyip servis yapın.
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