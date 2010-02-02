Bademli Dilimler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram tuzsuz badem
125 gram margarin (1 paket 250 gram)
1 su bardağı tozşeker
3 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Bir buçuk su bardağı un
2 çorba kaşığı kakao
Bir buçuk paket (120 gram) bitter çikolata
Yarım su bardağı süt
Karamel için:
40 gram margarin
Yarım su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Bademleri sıcak suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe kavurun. Daha sonra bademlerin yarısını dövün. Diğer yarısını bütün bırakın. Karamel malzemesini büyük bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca bademleri tencereye ilave edip karıştırın. Karameli 26-27 cm ebadındaki yağlanmış baton kalıba döküp, buzdolabında yarım saat dinlendirin. Ayrı bir yerde margarin ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, un ve kakaoyu ekleyin. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı, son olarak sütü ilave edip, karıştırın. Karışımı buzdolabından çıkardığınız karamelin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. Fırından aldığınızda 15 dakika kalıbın içinde dinlendirin. Kalıbı servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyip servis yapın.