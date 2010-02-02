Bademli Dilimler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri sıcak suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe kavurun. Daha sonra bademlerin yarısını dövün. Diğer yarısını bütün bırakın. Karamel malzemesini büyük bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca bademleri tencereye ilave edip karıştırın. Karameli 26-27 cm ebadındaki yağlanmış baton kalıba döküp, buzdolabında yarım saat dinlendirin. Ayrı bir yerde margarin ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, un ve kakaoyu ekleyin. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı, son olarak sütü ilave edip, karıştırın. Karışımı buzdolabından çıkardığınız karamelin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. Fırından aldığınızda 15 dakika kalıbın içinde dinlendirin. Kalıbı servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyip servis yapın.