Bademli Elmalı Pay

Sofra Tarifi

4 adet yumurta 200 gram margarin 1 su bardağı tozşeker 1 paket vanilya Yarım paket kabartma tozu Yarım su bardağı un 3 adet dilimlenmiş sarı elma Bademli hamur için: Bir buçuk çorba kaşığı kabukları soyulup, kavrulmuş ve iri dövülmüş badem Yarım su bardağı un 1 likör bardağı acıbadem likörü 60 gram margarin 4 çorba kaşığı tozşeker 1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Margarin, tozşeker, vanilya ve yumurta sarısını çırpın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını kar haline getirin. Margarinli karışıma kabartma tozu ve unu ilave edin. Kar haline getirdiğiniz akları ekleyin. Daha sonra 20 cm x 30 cm ebadındaki yağlanmış kalıba boşaltın. Hamurun üzerine elma dilimlerini yerleştirin. Bademli hamur malzemesinin tümünü, parmak uçlarınızla, ekmek kırıntısı görünümü alana dek karıştırın. Karışımı elmaların üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Dilimleyip, soğuk olarak servis yapın.