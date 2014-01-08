Bahçıvan Sepeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba mısır yağı, margarin, yoğurt ve yumurtayı koyun. Mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine kaju fıstığı, mısır, kırmızı biber, hellim peyniri, toz şeker ve tuz katın. Kıyılmış dereotu ilave edin. En son elenmiş un ve kabartma tozu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Muffin kalıplarının içine yağlı kağıt kesip, yerleştirin. Kalıpların içine karışımdan ikişer çorba kaşığı koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra yağlı kağıtları çıkarın ve servis tabağına alın.