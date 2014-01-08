DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Bahçıvan Sepeti

Bahçıvan Sepeti

Bahçıvan Sepeti
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı mısır yağı

1 su bardağı eritilmiş margarin

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 su bardağı iri dövülmüş kaju fıstığı

1 çay bardağı konserve mısır

1 adet küp doğranmış kırmızı biber

1 çay bardağı küp doğranmış hellim peyniri

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım demet dereotu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

YAPILIŞI

Derin bir kaba mısır yağı, margarin, yoğurt ve yumurtayı koyun. Mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine kaju fıstığı, mısır, kırmızı biber, hellim peyniri, toz şeker ve tuz katın. Kıyılmış dereotu ilave edin. En son elenmiş un ve kabartma tozu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Muffin kalıplarının içine yağlı kağıt kesip, yerleştirin. Kalıpların içine karışımdan ikişer çorba kaşığı koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra yağlı kağıtları çıkarın ve servis tabağına alın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN