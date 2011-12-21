Bal Badem Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba kırın ve 2-3 dakika mikserle çırpın. Süt ve sıvıyağı ekleyip 1-2 dakika daha mikserle çırpın. Balı ekleyip karıştırın. Kakao, tarçın ve unu malzemenin üzerine eleyin. Çırpma teliyle karıştırın. Karışımı kağıt kalıpların yarısına kadar doldurun. Üzerlerine file badem serpin. 150 derece fırında, içini çekene kadar pişirin.