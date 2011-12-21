Bal Badem Keki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 çay bardağı bal
1'er çay bardağı süt ve sıvı yağ
2 çorba kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tarçın
3 çay bardağı un
Yarım çay bardağı file badem
YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaba kırın ve 2-3 dakika mikserle çırpın. Süt ve sıvıyağı ekleyip 1-2 dakika daha mikserle çırpın. Balı ekleyip karıştırın. Kakao, tarçın ve unu malzemenin üzerine eleyin. Çırpma teliyle karıştırın. Karışımı kağıt kalıpların yarısına kadar doldurun. Üzerlerine file badem serpin. 150 derece fırında, içini çekene kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Eğer kağıt kalıbınız yoksa geniş bir kalıbı yağlayıp karışımı bu kalıpta pişirebilirsiniz.