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Sofra / Kekler / Bal Badem Keki

Bal Badem Keki

Bal Badem Keki
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı bal

1'er çay bardağı süt ve sıvı yağ

2 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

3 çay bardağı un

Yarım çay bardağı file badem

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba kırın ve 2-3 dakika mikserle çırpın. Süt ve sıvıyağı ekleyip 1-2 dakika daha mikserle çırpın. Balı ekleyip karıştırın. Kakao, tarçın ve unu malzemenin üzerine eleyin. Çırpma teliyle karıştırın. Karışımı kağıt kalıpların yarısına kadar doldurun. Üzerlerine file badem serpin. 150 derece fırında, içini çekene kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Eğer kağıt kalıbınız yoksa geniş bir kalıbı yağlayıp karışımı bu kalıpta pişirebilirsiniz.
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