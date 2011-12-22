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Balkabaklı Kek

Balkabaklı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dilim balkabağı

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı kek un

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 çorba kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kabağı rendeleyip kenara alın. Yumurtayla toz şekeri çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyip tekrar çırpın. Yoğurt ve kek unu ekleyip karıştırın. Tarçın, rendelenmiş kabak ve cevizi ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarıp içini çekene kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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