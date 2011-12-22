Balkabaklı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 dilim balkabağı
1 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı kek un
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 çorba kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Kabağı rendeleyip kenara alın. Yumurtayla toz şekeri çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyip tekrar çırpın. Yoğurt ve kek unu ekleyip karıştırın. Tarçın, rendelenmiş kabak ve cevizi ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarıp içini çekene kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.