Balkabaklı Kek

Sofra Tarifi

1 dilim balkabağı 1 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı kek un Yarım su bardağı sıvı yağ Yarım su bardağı yoğurt 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz 1 çorba kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kabağı rendeleyip kenara alın. Yumurtayla toz şekeri çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyip tekrar çırpın. Yoğurt ve kek unu ekleyip karıştırın. Tarçın, rendelenmiş kabak ve cevizi ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarıp içini çekene kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.