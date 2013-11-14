Sofra Tarifi

Toz şeker ve yumurtayı kar haline gelene dek çırpın. Sıvı yağ ekleyip karıştırın. Yoğurt ilave edip, karıştırın. Vanilya, kabartma tozu, tarçın, limon kabuğu, balkabağı ve ceviz ekleyin. Azar azar un ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için keke bıçak batırın. Bıçağın ucu temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Dilerseniz üzerine balkabağı reçeli gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Maria’nın notu: Kek, börek yaparken kullandığınız unun inceliği ve kalınlığı çok önemlidir. Balkabaklı kek hazırlarken ince un kullanıyorsanız 3 su bardağı, kalın un kullanıyorsanız iki buçuk su bardağı ilave etmenizde fayda var.