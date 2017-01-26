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Sofra / Kekler / Balkabaklı Pirinç Keki

Balkabaklı Pirinç Keki

Balkabaklı Pirinç Keki
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı küçük küp şeklinde doğranmış bal kabağı

1 su bardağı pirinç,

3 su bardağı su

4 çorba kaşığı toz şeker,

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı buğday nişastası



Pandispanyası için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı un



Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve toz şekeri çırpma teli ile koyu bir kıvam alana dek çırpın. Limon suyu ve limon kabuğu ilave edip karıştırın. Üzerine unu eleyerek ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla karıştırın. 25 cm'lik kelepçeli yuvarlak kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Pandispanya soğuyunca enlemesine ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde yıkanıp süzülmüş pirinci tencereye alın. Su ilave edip pişmeye bırakın. Toz şeker ve bal kabağı ekleyip, kabak yumuşayana dek ağır ateşte pişirin. Buğday nişastasını yarımsu bardağı suda eritip bal kabaklı pirince ilave edin. Vanilya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Pandispanyanın birinci katını streç filmle kaplanmış kelepçeli kalıba yerleştirin. Üzerine bal kabaklı pirinci yayıp, ikinci kat pandispanya ile kapatın. Buzdolabında bir gece dinlendirin. Ertesi gün servis tabağına çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyip soğuk olarak servis yapın.

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