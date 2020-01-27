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Balkabaklı pirinç keki

Sade kek dışında farklı bir lezzet arayanlar için leziz bir tarif! İşte balkabaklı pirinç keki tarifi...
Balkabaklı pirinç keki
  • 8 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı küçük küp şeklinde doğranmış balkabağı



1 su bardağı pirinç, 3 su bardağı su



4 çorba kaşığı tozşeker, 1 paket vanilya



2 çorba kaşığı buğday nişastası



Pandispanyası için: 3 adet yumurta



Yarım su bardağı tozşeker



4-5 damla limon suyu



Yarım limonun rendelenmiş kabuğu



1 su bardağı un



Üzeri için: Pudraşekeri


YAPILIŞI

PANDİSPANYA için yumurta ve tozşekeri çırpma teli ile koyu bir kıvam alana dek çırpın. Limon suyu ve limon kabuğu ilave edip karıştırın. Üzerine unu eleyerek ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla karıştırın. 25 cm'lik kelepçeli yuvarlak kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Pandispanya soğuyunca enlemesine ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde yıkanıp süzülmüş pirinci tencereye alın. Su ilave edip pişmeye bırakın. Tozşeker ve balkabağı ekleyip, kabak yumuşayana dek ağır ateşte pişirin. Buğday nişastasını yarım su bardağı suda eritip balkabaklı pirince ilave edin. Vanilya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Pandispanyanın birinci katını streç filmle kaplanmış kelepçeli kalıba yerleştirin. Üzerine balkabaklı pirinci yayıp, ikinci kat pandispanya ile kapatın. Buzdolabında bir gece dinlendirin. Ertesi gün servis tabağına çıkarın. Üzerine pudraşekeri serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyip soğuk olarak servis yapın.

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