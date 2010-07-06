Balkabaklı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için bisküviyi elinizde ufalayıp, derin bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Son olarak un haline getirilmiş fındık ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru elinizle bastırarak, kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. 1 saat derin dondurucuda dinlendirin. Ayrı bir yerde balkabağını toz şeker ile birlikte yumuşayana dek pişirip, soğumaya bırakın. Yumurtaları çırpıp, yoğurt, peynir ve un ile karıştırın. Pudra şekeri ilave edip, karıştırmaya

devam edin. Karışımı, kek kalıbındaki hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Balkabağını püre haline getirip, kek kalıbındaki karışımın üzerine yayın. Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.