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Sofra / Kekler / Balkabaklı Cheesecake

Balkabaklı Cheesecake

Balkabaklı Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim balkabağı

1 su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 paket labne peyniri

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı pudra şekeri



Hamur için:

1 paket bisküvi

125 gram tereyağı

1 su bardağı fındık

YAPILIŞI

Hamur için bisküviyi elinizde ufalayıp, derin bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Son olarak un haline getirilmiş fındık ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru elinizle bastırarak, kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. 1 saat derin dondurucuda dinlendirin. Ayrı bir yerde balkabağını toz şeker ile birlikte yumuşayana dek pişirip, soğumaya bırakın. Yumurtaları çırpıp, yoğurt, peynir ve un ile karıştırın. Pudra şekeri ilave edip, karıştırmaya
devam edin. Karışımı, kek kalıbındaki hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Balkabağını püre haline getirip, kek kalıbındaki karışımın üzerine yayın. Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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