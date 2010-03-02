Balkabaklı Milföylü Kek

Sofra Tarifi

2 adet milföy hamuru 1 çorba kaşığı sıvıyağ Yeteri kadar un 3 çorba kaşığı dolmalık fıstık 1 çorba kaşığı tozşeker Keki için: 1 su bardağı haşlanmış ve ezilmiş balkabağı 1 su bardağı tozşeker 1 çay bardağı krema ya da süt 1 çay bardağı sıvıyağ 2 su bardağı un 3 adet yumurta 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu Bir tutam tarçın

YAPILIŞI

Mİilföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletin. Uçlarını üst üste getirip birleştirin ve unlu zeminde merdane yardımı ile açın. Dikdörtgen bir kek kalıbını yağlayıp un serpin. Dolmalık fıstık ve toz şekeri kalıbın dibine dökün. Açtığınız milföyü, kek kalıbının içine yanları da kaplayacak şekilde yerleştirin. Tüm kek malzemesini geniş bir kaba alıp çırpın. Daha sonra kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirerek çıkarın ve dilimleyerek ikram edin.

