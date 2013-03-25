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Ballı Ve Damla Çikolatalı Kek

Ballı Ve Damla Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı bal

Yarım su bardağı damla çikolata

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

125 gram eritilmiş margarin

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un



Üzerine: 1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet portakal

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurtaları bir çırpıcı ile çırpın. Toz şeker katıp, çırpmaya devam edin. Margarin, ceviz, bal, damla çikolata, tarçın, rendelenmiş portakal kabuğu ve kabartma tozu ilave edip, karıştırın. En son elenmiş unu katıp, tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpin. Jülyen doğranmış portakal kabuğu ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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