Bardakta Kahveli Kek

çırpın. Daha sonra içine nescafe, krem tartar ve vanilya ekstratını ekleyip, sabun köpüğü halini alana kadar mikserle çırpmaya devam edin. Kalan toz şekeri ekleyin ve krema kıvamını alana kadar mikserle çırpın. Unlu karışımı katın ve temiz, kuru bir kaşıkla şöyle bir karıştırarak birbirine yedirin. Kağıt bardakların içini yağlayıp kek karışımını bardakların 3/4'ünü kaplayacak şekilde doldurun. Önceden ısıtılmış 190 derece

fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerini krem şanti ve nescafe ile süsleyip servis yapın.

Un, toz şekerin yarısı, nescafe ve tuzu bir kapta karıştırın. Yumurta aklarını ayrı bir kapta mikserle