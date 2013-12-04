Bardakta Kahveli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı un
3/4 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı nescafe
Bir tutam tuz
6 adet yumurtanın akı (soğuk olacak)
2 çorba kaşığı
nescafe (sıcak su ile sulandırılmış)
Yarım çay kaşığı krem tartar
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
Üzerine:
Krem şanti
Nescafe
YAPILIŞI
Un, toz şekerin yarısı, nescafe ve tuzu bir kapta karıştırın. Yumurta aklarını ayrı bir kapta mikserle
çırpın. Daha sonra içine nescafe, krem tartar ve vanilya ekstratını ekleyip, sabun köpüğü halini alana kadar mikserle çırpmaya devam edin. Kalan toz şekeri ekleyin ve krema kıvamını alana kadar mikserle çırpın. Unlu karışımı katın ve temiz, kuru bir kaşıkla şöyle bir karıştırarak birbirine yedirin. Kağıt bardakların içini yağlayıp kek karışımını bardakların 3/4'ünü kaplayacak şekilde doldurun. Önceden ısıtılmış 190 derece
fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerini krem şanti ve nescafe ile süsleyip servis yapın.