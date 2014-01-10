Benekli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları, eritilmiş margarin ve pudra şekerini derin bir kaba alıp, çırpma teliyle ya da mikserle, krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra un ve kabartma tozunu bir süzgeçle eleyerek karışıma ilave edin. Yoğurdu da ekleyerek karıştırın. Son olarak içine vanilya, tarçın, iri çekilmiş fındık ve damla çikolataları ilave edip, tahta bir kaşık ile karıştırın. Kek harcını, yağlanmış kalıba dökün. Önceden 185 derecede ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin. Pişen keki kalıbında 15 dakika bekletin. İyice soğuduktan sonra servis tabağına ters çevirip servis yapın.