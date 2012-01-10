Beyaz Çikolatalı Browni

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MALZEMELER
260 gr beyaz çikolata
125 gr tereyağ
1 bardak şeker
160 gr un (1 +1/3 bardak kadar)
1 paket vanilya
1 tutam tuz
4 adet iri yumurta
50 gr iri çekilmiş badem
Vişneli sos için:
150 gr dondurulmuş vişne
2 çay bardağı kadar su veya vişne suyu
1 paket meyveli sos
YAPILIŞI
Tereyağ ve çikolatamızı benamaride eritiyoruz. İçine şekeri ilave edip çırpıyoruz. Her seferinde 1 yumurta olmak üzere, yumurtaları ilave edip iyice karışmalarını sağlıyoruz. Elenmiş kuru malzemelerimizi ve çekilmiş bademimizi ilave edip, 20-22 cm'lik kare kalıba (yuvarlak da olabilir) döküp 175 derece ısınmış fırında aşağı yukarı 40 dk .kadar pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz .
Biz bu arada sos malzememizi hazırlıyoruz. Vişnelerimizi kısık ateşte ocağa koyup sulanmalarını sağlıyoruz. Onun üzerine 2 çay bardağı vişne suyumuzu ilave edip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra toz haldeki meyveli sos poşetini üzerine ilave edip pişiriyoruz. Soğuduktan sonra sosumuzu dilimlenmiş browniemizin üzerine gezdirip, yanında dondurmayla servis yapıyoruz...