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Beyaz Çikolatalı Browni

Beyaz Çikolatalı Browni
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Üye Tarifi

MALZEMELER

260 gr beyaz çikolata

125 gr tereyağ

1 bardak şeker

160 gr un (1 +1/3 bardak kadar)

1 paket vanilya

1 tutam tuz

4 adet iri yumurta

50 gr iri çekilmiş badem



Vişneli sos için:

150 gr dondurulmuş vişne

2 çay bardağı kadar su veya vişne suyu

1 paket meyveli sos

YAPILIŞI

Tereyağ ve çikolatamızı benamaride eritiyoruz. İçine şekeri ilave edip çırpıyoruz. Her seferinde 1 yumurta olmak üzere, yumurtaları ilave edip iyice karışmalarını sağlıyoruz. Elenmiş kuru malzemelerimizi ve çekilmiş bademimizi ilave edip, 20-22 cm'lik kare kalıba (yuvarlak da olabilir) döküp 175 derece ısınmış fırında aşağı yukarı 40 dk .kadar pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz .

Biz bu arada sos malzememizi hazırlıyoruz. Vişnelerimizi kısık ateşte ocağa koyup sulanmalarını sağlıyoruz. Onun üzerine 2 çay bardağı vişne suyumuzu ilave edip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra toz haldeki meyveli sos poşetini üzerine ilave edip pişiriyoruz. Soğuduktan sonra sosumuzu dilimlenmiş browniemizin üzerine gezdirip, yanında dondurmayla servis yapıyoruz...
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