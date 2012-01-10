Beyaz Çikolatalı Browni

Üye Tarifi

260 gr beyaz çikolata 125 gr tereyağ 1 bardak şeker 160 gr un (1 +1/3 bardak kadar) 1 paket vanilya 1 tutam tuz 4 adet iri yumurta 50 gr iri çekilmiş badem Vişneli sos için: 150 gr dondurulmuş vişne 2 çay bardağı kadar su veya vişne suyu 1 paket meyveli sos

YAPILIŞI

Tereyağ ve çikolatamızı benamaride eritiyoruz. İçine şekeri ilave edip çırpıyoruz. Her seferinde 1 yumurta olmak üzere, yumurtaları ilave edip iyice karışmalarını sağlıyoruz. Elenmiş kuru malzemelerimizi ve çekilmiş bademimizi ilave edip, 20-22 cm'lik kare kalıba (yuvarlak da olabilir) döküp 175 derece ısınmış fırında aşağı yukarı 40 dk .kadar pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz .



Biz bu arada sos malzememizi hazırlıyoruz. Vişnelerimizi kısık ateşte ocağa koyup sulanmalarını sağlıyoruz. Onun üzerine 2 çay bardağı vişne suyumuzu ilave edip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra toz haldeki meyveli sos poşetini üzerine ilave edip pişiriyoruz. Soğuduktan sonra sosumuzu dilimlenmiş browniemizin üzerine gezdirip, yanında dondurmayla servis yapıyoruz...