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Beyaz Çikolatalı Kek

Beyaz Çikolatalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk paket (120 gram)beyaz çikolata

100 ml krema (1 kutu 200 ml)

Keki için:

Bir buçuk paket(120 gram) bitter çikolata

120 gram tereyağı

2 adet yumurta

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı un

Üzerine:

Pudra şekeri ve meyve

YAPILIŞI

Kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin ve karıştırarak erittikten sonra ocaktan alıp, buzdolabında soğumaya bırakın. Keki için çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurtaları toz şekerle birlikte çırpın. Kakao ve unu eleyerek,
ilave edin. Çikolatalı karışımı azar azar eklerken bir yandan da yavaşça karıştırın. 6 adet küçük kağıt kek kalıbını yağlayıp, hazırladığınız çikolatalı karışımı içlerine paylaştırın. Üzerine buzdolabında soğuyan beyaz çikolatalı karışımdan tatlı kaşığı ile birer top yapıp, koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Pudra şekeri serptikten sonra meyveyle süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tariflerde verilen kalori değerleri tek porsiyon, yani 1 kişilik, tek dilim veya 1 adet içindir...
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