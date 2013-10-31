Beyaz Çikolatalı Kek

ilave edin. Çikolatalı karışımı azar azar eklerken bir yandan da yavaşça karıştırın. 6 adet küçük kağıt kek kalıbını yağlayıp, hazırladığınız çikolatalı karışımı içlerine paylaştırın. Üzerine buzdolabında soğuyan beyaz çikolatalı karışımdan tatlı kaşığı ile birer top yapıp, koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Pudra şekeri serptikten sonra meyveyle süsleyip servis yapın.

Kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin ve karıştırarak erittikten sonra ocaktan alıp, buzdolabında soğumaya bırakın. Keki için çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurtaları toz şekerle birlikte çırpın. Kakao ve unu eleyerek,