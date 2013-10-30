Beyaz Çikolatalı Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
Bir buçuk su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
40 gram kakao
1 kahve fincanı beyaz çikolata
1 paket vanilya
1 çay kaşığı karbonat
Yarım su bardağı süt
Bir buçuk su bardağı un
YAPILIŞI
Tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta krema haline gelene kadar mikserle çırpın. Yumurta ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakao, beyaz çikolata, vanilya ve karbonat ilave edip, karıştırın. Daha sonra biraz süt ve un ekleyip, bir yandan da karıştırın. Bu şekilde süt ve un bitene kadar işleme devam edin. Muffin kalıplarının yarısına kadar bu karışımdan koyun ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150-160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.