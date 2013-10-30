Beyaz Çikolatalı Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta krema haline gelene kadar mikserle çırpın. Yumurta ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakao, beyaz çikolata, vanilya ve karbonat ilave edip, karıştırın. Daha sonra biraz süt ve un ekleyip, bir yandan da karıştırın. Bu şekilde süt ve un bitene kadar işleme devam edin. Muffin kalıplarının yarısına kadar bu karışımdan koyun ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150-160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.