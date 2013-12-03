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Beyaz Çikolatalı Panettone

Beyaz Çikolatalı Panettone
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram un

15 gram (1 paket 10 gram)

maya

100 gram pudra şekeri

3 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya ekstratı

200 ml süt

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram kuru yaban mersini

100 gram kuru üzüm

85 gram (1 paket 80 gram)

beyaz çikolata

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Kayısı reçeli,

file badem

YAPILIŞI

Un, maya, tuz ve pudra şekerini derin bir kabın içinde karıştırın. Yumurtaları bir kaseye kırıp, çırpın ve vanilya ekstratını ekleyip tekrar karıştırın. Sütü kaynatıp ılıttıktan sonra yumurtayla birlikte kuru karışıma ekleyin ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat kadar kabarması için bekletin. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını kabarmış hamura ekleyip iyice yoğurarak yedirin. Yine üzerini örterek 1 saat kadar kabarmasını bekleyin. Son olarak yaban mersini, kuru üzüm ve rendelenmiş ya da küçük doğranmış beyaz çikolatayı hamura ekleyip tüm malzemeyi birbirine yedirene kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış kelepçeli kalıba yayıp, yarım saat kadar üzeri örtülü şekilde bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi esmerleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine bir fırça yardımıyla kayısı reçeli sürüp, file badem ile süsleyin.
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