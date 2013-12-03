Beyaz Çikolatalı Panettone

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram un
15 gram (1 paket 10 gram)
maya
100 gram pudra şekeri
3 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
200 ml süt
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
175 gram kuru yaban mersini
100 gram kuru üzüm
85 gram (1 paket 80 gram)
beyaz çikolata
Bir tutam tuz
Üzeri için:
Kayısı reçeli,
file badem
YAPILIŞI
Un, maya, tuz ve pudra şekerini derin bir kabın içinde karıştırın. Yumurtaları bir kaseye kırıp, çırpın ve vanilya ekstratını ekleyip tekrar karıştırın. Sütü kaynatıp ılıttıktan sonra yumurtayla birlikte kuru karışıma ekleyin ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat kadar kabarması için bekletin. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını kabarmış hamura ekleyip iyice yoğurarak yedirin. Yine üzerini örterek 1 saat kadar kabarmasını bekleyin. Son olarak yaban mersini, kuru üzüm ve rendelenmiş ya da küçük doğranmış beyaz çikolatayı hamura ekleyip tüm malzemeyi birbirine yedirene kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış kelepçeli kalıba yayıp, yarım saat kadar üzeri örtülü şekilde bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi esmerleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine bir fırça yardımıyla kayısı reçeli sürüp, file badem ile süsleyin.