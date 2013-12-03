Beyaz Çikolatalı Panettone

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, maya, tuz ve pudra şekerini derin bir kabın içinde karıştırın. Yumurtaları bir kaseye kırıp, çırpın ve vanilya ekstratını ekleyip tekrar karıştırın. Sütü kaynatıp ılıttıktan sonra yumurtayla birlikte kuru karışıma ekleyin ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat kadar kabarması için bekletin. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını kabarmış hamura ekleyip iyice yoğurarak yedirin. Yine üzerini örterek 1 saat kadar kabarmasını bekleyin. Son olarak yaban mersini, kuru üzüm ve rendelenmiş ya da küçük doğranmış beyaz çikolatayı hamura ekleyip tüm malzemeyi birbirine yedirene kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış kelepçeli kalıba yayıp, yarım saat kadar üzeri örtülü şekilde bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi esmerleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine bir fırça yardımıyla kayısı reçeli sürüp, file badem ile süsleyin.