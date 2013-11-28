Beyaz Çikolatalı Ve Kirazlı Kek

kremayı cam bir kavanozda karıştırın. Kavanozun ağzını hafifçe kapatın (bir süre sonra ekşi bir koku gelecektir). Bu şekilde kavanozu oda sıcaklığında 24 saat bekletin (kefir kremayı mayalandıracağı için ekşi kokusu hafifleyecek ve koyu bir krema oluşacaktır). Hamur için derin bir kaba un, kabartma tozu ve pudra şekeri koyup, karıştırın. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve yumurtaları ekleyip, mikserle çırpın. Doğranmış ya da rendelenmiş çikolata, süt ve püre haline getirilmiş muzu ekleyip, tahta ya da metal bir kaşıkla havalandırarak karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış küçük tekli kek kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında içini çekip altın sarısı rengi alana kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için beyaz çikolatayı benmari usulü eritip kirazları batırın ve donması için yağlı kağıt üzerine alın. Artan çikolatayı, hazırladığınız krema ve kefir karışımına ekleyin. Karışımın 1/3'ünü üzerine sürmek için ayırın ve kalan 2/3'üne ayıklanmış kirazları ekleyip karıştırın. İyice soğuyan kekleri enlemesine ikiye kesip kirazlı karışımı ortalarına paylaştırın. Keklerin üst kısımlarına, kenara ayırdığınız 1/3 krema+çikolata karışımını sürün. Çikolatalı kirazlarla süsleyerek servis yapın.

Öncelikle kekin hem arasında hem de üzerinde kullanacağınız kremayı hazırlamak için kefir ve hazır