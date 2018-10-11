Biberiyeli Cevizli Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta tuzu açık bir renk halini alana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip tüm iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar bir spatula ile karıştırın. En son kalan malzemeleri içine ekleyin ve karıştırın. Hamuru muffin kalıplarına 2/3'ü dolacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.