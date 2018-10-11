DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Biberiyeli Cevizli Muffin

Biberiyeli Cevizli Muffin

Biberiyeli Cevizli Muffin
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta,

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı süt,

1/2 su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı un,

1 paket kabartma tozu

5-6 adet iri parçalar halinde kıyılmış ceviz içi

1 tatlı kaşığı incecik kıyılmış taze biberiye

YAPILIŞI

Yumurta tuzu açık bir renk halini alana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip tüm iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar bir spatula ile karıştırın. En son kalan malzemeleri içine ekleyin ve karıştırın. Hamuru muffin kalıplarına 2/3'ü dolacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Japon Keki
Japon Keki
Limon Soslu Tarçınlı Tart
Limon Soslu Tarçınlı Tart
Süzme Peynirli Pankek
Süzme Peynirli Pankek
İki Renkli Cheesecake
İki Renkli Cheesecake
Armutlu Kek
Armutlu Kek
Limon Kremalı Kek
Limon Kremalı Kek
Çikolatalı Kek
Çikolatalı Kek
Portakallı Hashaslı Kek
Portakallı Hashaslı Kek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN