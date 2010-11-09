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Böğürtlenli Çikolata Soslu Kek

Böğürtlenli Çikolata Soslu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı su

İki buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı böğürtlen

Sosu için: 1 çay bardağı krema

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurta, sıvıyağ ve toz şekeri bir kaba alın. İyice çırpıp suyu ekleyin. Un, vanilya ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Hazırladığınız karışımdan 1 çay bardağı ayırıp içine kakaoyu ekleyin. Kalan karışımı yağlanmış unlanmış bir kek kalıbına dökün. Kakaolu karışımı aralıklarla üzerine döküp böğürtlenleri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için, kremayı bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynama derecesine gelince ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyip eritin. Pişen kek soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.
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