Böğürtlenli Çikolata Soslu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta, sıvıyağ ve toz şekeri bir kaba alın. İyice çırpıp suyu ekleyin. Un, vanilya ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Hazırladığınız karışımdan 1 çay bardağı ayırıp içine kakaoyu ekleyin. Kalan karışımı yağlanmış unlanmış bir kek kalıbına dökün. Kakaolu karışımı aralıklarla üzerine döküp böğürtlenleri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için, kremayı bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynama derecesine gelince ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyip eritin. Pişen kek soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.