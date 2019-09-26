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Sofra / Kekler / Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi

Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişen böğürtlen, tam bir mineral deposudur. Kolay yetişebilmesi ve zengin besin değeriyle de yemek tariflerinin de sevilen lezzetlerinden. Aromatik tadı ve doyurcu lezzetiyle böğürtlenli antepfıstıklı kek tarifi
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 su bardağı böğürtlen



● Yarım su bardağı iri dövülmüş tuzsuz antepfıstığı



● Bir buçuk su bardağı tozşeker



● 4 adet yumurta



● Yarım su bardağı sıvıyağ



● 1 su bardağı süt



● 1 paket vanilya



● 3 çorba kaşığı kakao



● Dört buçuk su bardağı un



● 1 paket kabartma tozu


YAPILIŞI

Böğürtlenler büyükse ikiye bölüp üzerlerine biraz un serpin. Yumurta ve tozşekeri çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine sıvıyağ ve süt katıp yeniden mikserleyin. Vanilya ve kakaoyu ekleyin. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyip azar azar karışıma ilave edin. Antepfıstığının yarısını karışıma katın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbının dibine kalan antepfıstığını serpin. Üzerine kek karışımının 1/4'ünü dökün ve üzerine biraz böğürtlen serpin. Yeniden kek karışımı döküp, böğürtlen ekleyin. En üstte kek karışımı kalacak şekilde malzeme bitene dek işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

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