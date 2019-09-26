Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi

Böğürtlenler büyükse ikiye bölüp üzerlerine biraz un serpin. Yumurta ve tozşekeri çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine sıvıyağ ve süt katıp yeniden mikserleyin. Vanilya ve kakaoyu ekleyin. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyip azar azar karışıma ilave edin. Antepfıstığının yarısını karışıma katın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbının dibine kalan antepfıstığını serpin. Üzerine kek karışımının 1/4'ünü dökün ve üzerine biraz böğürtlen serpin. Yeniden kek karışımı döküp, böğürtlen ekleyin. En üstte kek karışımı kalacak şekilde malzeme bitene dek işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.