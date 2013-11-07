Brokolili Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Brokoliyi buharda pişirin. Çiçeklerine ayırıp, orta büyüklükte bir fırın kabına dizin. Yumurta, süt ve sıvı yağı çırpma kabında çırpın. İçine elenmiş un ile kabartma tozu ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice çırpıp brokolinin üzerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapın.