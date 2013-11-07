Brokolili Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram brokoli
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Brokoliyi buharda pişirin. Çiçeklerine ayırıp, orta büyüklükte bir fırın kabına dizin. Yumurta, süt ve sıvı yağı çırpma kabında çırpın. İçine elenmiş un ile kabartma tozu ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice çırpıp brokolinin üzerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapın.