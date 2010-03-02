Sofra Tarifi

4 paket (80'er gramlık) bitter çikolata 225 gram tereyağı 3 adet yumurta 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı tozşeker 1 su bardağından bir parmak fazla kek un 200 gram damla çikolata Bir buçuk su bardağı iri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine, oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yumurtayı toz şeker ile çırpın. Çikolataya ekleyip çırpın. Kek unu ekleyip çırpmaya devam edin. Üzerine damla çikolata ve cevizi ilave edin. Karışımı, 20x30 cm ebadındaki yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Brownie'yi kalıpta soğutup, çıkarın. Dilimleyip, soğuk olarak servis yapın.