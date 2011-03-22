Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Çırpma teli ya da mikserle çırpın. Önceden yağladığınız tepsiye veya kalıba dökün. 160 derecede ısıtılmış fırında, 15-20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın. Not: Brownie'yi kakao, pudra şekeri, krema ve şekerli drajelerle süsleyebilirsiniz.