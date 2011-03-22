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Sofra / Kekler / Brownie

Brownie

Brownie
  • 10 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından fazla un

1 çay bardağı kakao

Beş buçuk çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

4 çorba kaşığı margarin

5 kahve fincanı toz şeker

4 adet yumurta

2 çay kaşığı kabartma tozu

50 gram ceviz

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Çırpma teli ya da mikserle çırpın. Önceden yağladığınız tepsiye veya kalıba dökün. 160 derecede ısıtılmış fırında, 15-20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın. Not: Brownie'yi kakao, pudra şekeri, krema ve şekerli drajelerle süsleyebilirsiniz.
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