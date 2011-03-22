Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağından fazla un
1 çay bardağı kakao
Beş buçuk çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
4 çorba kaşığı margarin
5 kahve fincanı toz şeker
4 adet yumurta
2 çay kaşığı kabartma tozu
50 gram ceviz
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Çırpma teli ya da mikserle çırpın. Önceden yağladığınız tepsiye veya kalıba dökün. 160 derecede ısıtılmış fırında, 15-20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın. Not: Brownie'yi kakao, pudra şekeri, krema ve şekerli drajelerle süsleyebilirsiniz.