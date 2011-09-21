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YAPILIŞI

• Yumurta ve şekeri köpürene kadar karıştıralım. Daha sonra sütü ekleyip bir daha karıştıralım. Un, kabartma tozu, ceviz (iri dövülmüş), tarçın, kakao ve bir tutam tuzu ekleyerek mikser ile iyice karıştıralım. Yağlanmış unlanmış kek kalıbına harcımızı dökelim. 175 derece fırında 40-45 dakika pişirelim.