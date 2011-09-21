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BROWNİE

BROWNİE
  • 12 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

• 4 adet yumurta

• 2 sb. toz şeker

• 1 sb. ceviz

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 2 sb. Un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 sb. Süt

• 2 çorba kaşığı Kakao

• 1 tutam tuz

YAPILIŞI

• Yumurta ve şekeri köpürene kadar karıştıralım. Daha sonra sütü ekleyip bir daha karıştıralım. Un, kabartma tozu, ceviz (iri dövülmüş), tarçın, kakao ve bir tutam tuzu ekleyerek mikser ile iyice karıştıralım. Yağlanmış unlanmış kek kalıbına harcımızı dökelim. 175 derece fırında 40-45 dakika pişirelim.

PÜF NOKTASI

Dondurma ile servis edebilirsiniz...
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