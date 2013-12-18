Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
100 gram margarin
2 çorba kaşığı su
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket hazır kakaolu kek unu
Bir buçuk su bardağı ince kıyılmış ceviz içi
100 gram damla çikolata
Üzerine:
İnce kıyılmış ceviz içi
ya da antepfıstığı
YAPILIŞI
Margarini eritin. Yumurta, su ve pudra şekeri ile derin bir kaba alın. İyice çırpın. İçine kakaolu kek ununu ilave edin. Çırpmaya devam edin. Sert bir hamur yapın. Bu hamura bir buçuk su bardağı ince kıyılmış cevizi ilave edin. 1-2 dakika daha karıştırın. Yağlanmış 30 cm çapındaki bir tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 160 dereceli fırında 25- 30 dakika pişirin. Keki fırından alınca soğumaya bırakın. Bu arada damla çikolatayı benmari usulü eritin. Kekin üzerine gezdirip, dilediğiniz şekli verin. İnce kıyılmış ceviz ya da antepfıstığıyla süsleyip, servis yapın.