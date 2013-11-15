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Sofra / Kekler / Brownie Cheesecake

Brownie Cheesecake

Brownie Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Brownie alt tabanı için:

2 paket (80'er gramlık) eritilmiş bitter çikolata

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

Yarım paket vanilya

1 su bardağından 1 parmak eksik un



Cheesecake için:

1 kutu (200 gram) labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı krema

2 çorba kaşığı un

Yarım çay kaşığı vanilya



Kenarları için:

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Üzeri için:

Çikolata sos ve çilek


YAPILIŞI

1 Brownıe alt tabanı için derin bir kapta sıvı yağ ve toz şekeri mikserle çırpın. Yumurtayı ekleyip, çırpmaya devam edin. Daha sonra un ve vanilyayı katıp, 1-2 dakika daha çırptıktan sonra eritilmiş çikolatayı ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Bu karışımı küçük boy yuvarlak kek kalıplarına boşaltın ve derin dondurucuda yarım saat bekletin.

2 Diğer taraftan cheesecake için labne peyniri ve toz şekeri mikserle çırpın. Karışım pürüzsüz bir hale gelince yumurtaları teker teker ilave edip, bir yandan da çırparak karışıma yedirin. Krema, un ve vanilyayı da ekleyip, tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın.

3 Derin dondurucudan aldığınız alt tabanın üzerine labne peynirli karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Daha sonra fırın ısısını 130 dereceye düşürün ve 25-30 dakika daha pişirin. Piştikten sonra 5 dakika fırının içinde bekletin. Fırından alıp, soğutun ve kalıptan çıkarın.

4 Elinizle kırdığınız küçük çikolata parçalarıyla cheesecake'nin kenarlarını süsleyin. Üzerine çikolata sos gezdirip, çilekle süsleyin.

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