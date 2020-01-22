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Çarkıfelekli çiçek kek

Tam bir vitamin deposu olan çarkıfelek meyvesinin kekle buluşmasına inanamayacaksınız! İşte nefis çarkıfelekli çiçek kek tarifi...
Çarkıfelekli çiçek kek
  • 5 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 5 adet çarkıfelek



● 3 adet yumurta



● 1 su bardağı tozşeker



● Yarımşar su bardağı sıvıyağ ve süt



● 1'er paket kabartma tozu ve vanilya



● Bir buçuk su bardağı un



● Servis için: Çarkıfelek


YAPILIŞI

BİR adet çarkıfeleği enlemesine ikiye kesip, tatlı kaşığı yardımıyla içini bir kaba çıkarın. Kalan çarkıfelekleri de aynı şekilde hazırlayın. Ayrı bir yerde yumurta ve tozşekeri çırpma teli yardımıyla çırpın. Sıvıyağ ve süt ilave edip çırpmaya devam edin. Üzerine kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek ekleyin. Karışım iyice karışana dek mikser veya çırpma teli yardımıyla çırpın. Son olarak çarkıfelek ekleyip karıştırın. Porsiyonluk çiçek biçimli kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Keki fırından alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra kek kalıplarını ters çevirip kekleri servis tabağına çıkarın. Ortalarına arzuya göre çarkıfelek yerleştirip servis yapın.

Aşçının notu:

Kekinizin daha iyi kabarması için, un ekledikten sonra fazla çırpmayın!

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