Çarkıfelekli çiçek kek

BİR adet çarkıfeleği enlemesine ikiye kesip, tatlı kaşığı yardımıyla içini bir kaba çıkarın. Kalan çarkıfelekleri de aynı şekilde hazırlayın. Ayrı bir yerde yumurta ve tozşekeri çırpma teli yardımıyla çırpın. Sıvıyağ ve süt ilave edip çırpmaya devam edin. Üzerine kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek ekleyin. Karışım iyice karışana dek mikser veya çırpma teli yardımıyla çırpın. Son olarak çarkıfelek ekleyip karıştırın. Porsiyonluk çiçek biçimli kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Keki fırından alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra kek kalıplarını ters çevirip kekleri servis tabağına çıkarın. Ortalarına arzuya göre çarkıfelek yerleştirip servis yapın.

Aşçının notu:

Kekinizin daha iyi kabarması için, un ekledikten sonra fazla çırpmayın!