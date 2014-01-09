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Sofra / Kekler / Çaylı Kek

Çaylı Kek

Çaylı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı soğuk ve demli çay

1 su bardağı eritilmiş margarin

3 su bardağı un

1 çorba kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve toz şekeri boza kıvamı alana dek çırpın. 1 su bardağı çayı karıştırın. Margarini ekleyin. Elenmiş una tarçın, kabartma tozu, kakao ve cevizi karıştırın. Bunu da diğer malzemeye ilave edin. İyice çırpın. Yağlayıp, unladığınız kek kalıbına bu karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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