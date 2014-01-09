Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı soğuk ve demli çay
1 su bardağı eritilmiş margarin
3 su bardağı un
1 çorba kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı kakao
Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz
YAPILIŞI
Öncelikle yumurta ve toz şekeri boza kıvamı alana dek çırpın. 1 su bardağı çayı karıştırın. Margarini ekleyin. Elenmiş una tarçın, kabartma tozu, kakao ve cevizi karıştırın. Bunu da diğer malzemeye ilave edin. İyice çırpın. Yağlayıp, unladığınız kek kalıbına bu karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.