Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve toz şekeri boza kıvamı alana dek çırpın. 1 su bardağı çayı karıştırın. Margarini ekleyin. Elenmiş una tarçın, kabartma tozu, kakao ve cevizi karıştırın. Bunu da diğer malzemeye ilave edin. İyice çırpın. Yağlayıp, unladığınız kek kalıbına bu karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.