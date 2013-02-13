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Çaylı Ve Çikolata Soslu Kek

Çaylı Ve Çikolata Soslu Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı demli çay

3/4 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 su bardağı kepekli un

1 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu



Sos için:

Yarım paket (100 ml) krema

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı kuru çay

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba alın ve toz şeker ilave edip, çırpıcı ile çırpın. Oda sıcaklığındaki çay ve sıvı yağı ekleyip, karıştırın. Ayrı bir kaba un, kepekli un, kakao, tarçın ve kabartma tozunu eleyin. Yumurtalı karışıma ekleyip, karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Çikolata sos için kremayı bir kaba alın ve ocağa oturtun. Bal ve çayı ilave edip, kısık ateşte çay rengini verene kadar ısıtın. Parçalara ayırdığınız çikolatayı ayrı bir kaba alın ve üzerine çaylı karışımı süzerek, boşaltın. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın ve kekin üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.
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