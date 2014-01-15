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Sofra / Kekler / Cevizli Brownie

Cevizli Brownie

Cevizli Brownie
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

80 gram bitter çikolata

1 çay kaşığı vanilya

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı eritilmiş margarin

Bir tutam tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için:

8-10 adet yarım ceviz

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü (çikolatayı koyduğunuz kabı, içi su dolu başka bir kapta ısıtmak) eritin. Yumurtaları koyu kıvam alıncaya kadar mikserleyin. Toz şekeri yavaş yavaş ekleyip çırpın. Erimiş çikolatayı ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Üzerine un, tuz ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. İyice karıştırın. Eritilmiş margarin ve dövülmüş cevizi de hamura ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına yayın. Aralıklarla yarım cevizleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Dondurmayla birlikte servis yapın.
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