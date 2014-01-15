Cevizli Brownie

Sofra Tarifi

2 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 80 gram bitter çikolata 1 çay kaşığı vanilya Yarım su bardağı un Yarım su bardağı eritilmiş margarin Bir tutam tuz Yarım çay kaşığı kabartma tozu 1 su bardağı dövülmüş ceviz Üzeri için: 8-10 adet yarım ceviz

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü (çikolatayı koyduğunuz kabı, içi su dolu başka bir kapta ısıtmak) eritin. Yumurtaları koyu kıvam alıncaya kadar mikserleyin. Toz şekeri yavaş yavaş ekleyip çırpın. Erimiş çikolatayı ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Üzerine un, tuz ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. İyice karıştırın. Eritilmiş margarin ve dövülmüş cevizi de hamura ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına yayın. Aralıklarla yarım cevizleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Dondurmayla birlikte servis yapın.