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Sofra / Kekler / Cevizli Dilimler

Cevizli Dilimler

Cevizli Dilimler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı un

3 adet yumurta

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

2/3 su bardağı krema

10 çorba kaşığı margarin

100 gram bitter çikolata



Üzerine: 200 gram sütsüz çikolata

Yarım su bardağı krema

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Esmer şekeri, unu, yumurtayı, dövülmüş cevizi, kremayı ve margarinle birlikte eritilmiş çikolatayı çukur bir kaba aktarın. Hızlı devirli mikserde 2 dakika çırpın. Karışımı, hafifçe yağlanmış ve içine yağlı kağıt serilmiş orta büyüklükte tepsiye boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin (fırından çıkarmadan önce ortasına kürdan batırıp pişip pişmediğini kontrol edin, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Hazırladığınız ince keki 10 dakika kadar tepside bekletin ve bir fırın ızgarasının üzerinde soğumaya bırakın. Çikolata ve kremayı küçük bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte çikolata eriyip yumuşak bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin. Oda sıcaklığında ılınana kadar bekletin. Kekin üzerini eritilmiş çikolatayla kaplayın. Üzerine dövülmüş ceviz serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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