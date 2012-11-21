Cevizli Haşhaşlı Kek

Sofra Tarifi

2 su bardağı kıyılmış ceviz Bir buçuk su bardağı haşhaş 1 su bardağı sıcak su 150 gram tereyağı 1 su bardağı+3 çorba kaşığı toz şeker 3 paket vanilya 7 adet yumurta Yarım paket kabartma tozu Glazür için: Bir buçuk su bardağı pudra şekeri 3 kahve fincanı limon suyu 1 su bardağı hindistancevizi Süslemek için: Ceviz

YAPILIŞI

Haşhaşı 1 su bardağı sıcak suya ekleyip, kısık ateşte 8-10 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Tereyağı, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene dek çırpın. Yumurtaların akını ve sarılarını ayırıp ayrı ayrı çırpın. Yumurta sarılarını toz şekerli karışıma ekleyip çırpın. Ceviz ve kabartma tozunu harmanlayıp, toz şekerli karışıma ilave edin. Haşhaşı ekleyin. Kar halindeki yumurta aklarını ilave edin. Karışımı yağlanmış 22x22 cm ebadında bir kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Keki kalıpta soğumaya bırakın. Glazür için pudra şekeri ve limon suyunu iyice karıştırın. Hindistancevizi ekleyip karıştırmaya devam edin. Soğuk kekin üzerine gezdirip, 10 dakika dinlendirin. Cevizle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.