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Cevizli haşhaşlı kek

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre. Cevişli haşhaşlı kek tarifi sofralarınızı süsleyecek peki bu kek nasıl yapılıyor ? İşte cevizli haşhaşlı kek tarifi...
Cevizli haşhaşlı kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kıyılmış ceviz



Bir buçuk su bardağı haşhaş tohumu



1 su bardağı sıcak su



150 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı+3 çorba kaşığı tozşeker, 3 paket vanilya



7 adet yumurta



Yarım paket kabartma tozu



Glazür için:



2 su bardağı pudraşekeri



3 kahve fincanı limon suyu



1 su bardağı hindistancevizi



Süslemek için: Ceviz


YAPILIŞI

Sıcak suyun içine haşhaş tohumunu katın ve kısık ateşte 8-10 dakika pişirip soğumaya bırakın. Tereyağı, tozşeker ve vanilyayı, tozşeker eriyene kadar çırpın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpın. Yumurta sarılarını da çırptıktan sonra tozşekerli karışıma ekleyin. Kıyılmış ceviz ve kabartma tozunu da hamura katın. Haşhaş tohumunu ve kar haline getirdiğiniz yumurta akını da ilave edin. Karışımı yukarıdan aşağıya doğru birkaç kez karıştırdıktan sonra 22 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Hava kabarcığı olmaması için kabı birkaç kez sallayın. Önceden ısıtılmış

175 derece fırında 30-35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Glazür için pudraşekeri ve limon suyunu iyice karıştırın. Hindistancevizi ekleyip 1 dakika daha karıştırdıktan sonra soğuk kekin üzerine gezdirin ve spatula ile üzerini düzeltip 10 dakika dinlendirin. Keki kalıbından çıkarın ve servis tabağına alın. Her tarafını ceviz ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.

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