Cevizli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Margarin ve sıvı yağı katıp, karıştırın. Yoğurt, mısır nişastası, çekilmiş ceviz, kabartma tozu ve un ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının dibine yarım cevizleri yan yana dizin. Üzerine kek harcını boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Dilimleyerek servis yapın.