Cevizli Kremalı Kek

Sofra Tarifi

Kek için: 2 adet yumurta 2/3 su bardağı toz şeker Yarım su bardağı süt 50 gram margarin (eritilmiş) Yarım paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi 1 tatlı kaşığı kakao 2 su bardağı un Krema için: 2 tatlı kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı buğday nişastası 1 tatlı kaşığı pirinç unu 2 su bardağı süt l 1 çay kaşığı vanilya Karamel için: 1 çay bardağı toz şeker 1 çay bardağı su Süslemek için: 2 su bardağı bütün ceviz içi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yarım su bardağı süt ve margarini ekleyip, tekrar çırpın. Kabartma tozu, kahve, kakao ve unu ekleyip çırpmaya devam edin. 22 cm'lik yağlanmış kalıba dökün. 150 derece fırında 30-40 dakika pişirip, soğutun. Ayrı bir yerde kreması için toz şeker, buğday nişastası, pirinç unu, süt ve vanilyayı karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp ılıtın. Kremayı kekin üzerine döküp, cevizleri dizin. Karamel için, toz şekeri tavaya koyup, şeker eriyince ocaktan alın. Üzerine suyu döküp, tekrar ocağa koyun. 2-3 dakika karıştırıp, kıvamına gelmesini bekleyin. Hafif soğuyunca cevizlerin üzerine döküp, servis yapın.