DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Cevizli Kremalı Kek

Cevizli Kremalı Kek

Cevizli Kremalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: 2 adet yumurta

2/3 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

50 gram margarin (eritilmiş)

Yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı kakao

2 su bardağı un

Krema için: 2 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı pirinç unu

2 su bardağı süt l 1 çay kaşığı vanilya

Karamel için: 1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

Süslemek için:

2 su bardağı bütün ceviz içi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yarım su bardağı süt ve margarini ekleyip, tekrar çırpın. Kabartma tozu, kahve, kakao ve unu ekleyip çırpmaya devam edin. 22 cm'lik yağlanmış kalıba dökün. 150 derece fırında 30-40 dakika pişirip, soğutun. Ayrı bir yerde kreması için toz şeker, buğday nişastası, pirinç unu, süt ve vanilyayı karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp ılıtın. Kremayı kekin üzerine döküp, cevizleri dizin. Karamel için, toz şekeri tavaya koyup, şeker eriyince ocaktan alın. Üzerine suyu döküp, tekrar ocağa koyun. 2-3 dakika karıştırıp, kıvamına gelmesini bekleyin. Hafif soğuyunca cevizlerin üzerine döküp, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN