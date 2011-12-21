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Cevizli Sandviç Kek

Cevizli Sandviç Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

125 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı kakao

125 gram toz şeker

50 gram ceviz içi



İçi için: 1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı böğürtlenli votka (arzuya göre)

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Aklarını bir tutam tuzla kar haline gelinceye kadar çırpın. Unu, kabartma tozu ve kakaoyu eleyin. Toz şeker, dövülmüş ceviz içi ve yumurta sarılarını ekleyerek karıştırın. Yumurta aklarını ekleyin. Yağlanmış 24 cm çapındaki kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp soğutarak enine 2'ye kesin. İçi için krem şantiyi, soğuk sütle çırpın. Rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Arzuya göre böğürtlenli votkayı da ekleyin. Kekin arasına sürüp, servis yapın.
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