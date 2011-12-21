Cevizli Sandviç Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
Bir tutam tuz
125 gram un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çorba kaşığı kakao
125 gram toz şeker
50 gram ceviz içi
İçi için: 1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı böğürtlenli votka (arzuya göre)
YAPILIŞI
Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Aklarını bir tutam tuzla kar haline gelinceye kadar çırpın. Unu, kabartma tozu ve kakaoyu eleyin. Toz şeker, dövülmüş ceviz içi ve yumurta sarılarını ekleyerek karıştırın. Yumurta aklarını ekleyin. Yağlanmış 24 cm çapındaki kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp soğutarak enine 2'ye kesin. İçi için krem şantiyi, soğuk sütle çırpın. Rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Arzuya göre böğürtlenli votkayı da ekleyin. Kekin arasına sürüp, servis yapın.