Cevizli Tahinli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
2 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
125 gram margarin
1 su bardağı yoğurt
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
İki buçuk su bardağı un
2/3 su bardağı tahin
Üzeri için: Yarım su bardağı tahin
8-10 adet yarım ceviz içi
1 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Margarini kaynatmadan eritin. Çırpılmış yumurta ve toz şekere sırasıyla erimiş yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, un ve tahini ekleyin. Son olarak çekilmiş ceviz içini ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıbına yayın. Üzerine tahini gezdirip toz şekeri serpin. Cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.