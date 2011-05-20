Cevizli Tahinli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Margarini kaynatmadan eritin. Çırpılmış yumurta ve toz şekere sırasıyla erimiş yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, un ve tahini ekleyin. Son olarak çekilmiş ceviz içini ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıbına yayın. Üzerine tahini gezdirip toz şekeri serpin. Cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.