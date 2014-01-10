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Cevizli Tahinli Kek

Cevizli Tahinli Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı tahin

2 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

125 gram margarin

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

Üzeri için:

Yarım su bardağı tahin

1 çorba kaşığı toz şeker

8-10 adet yarım ceviz

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Margarini kızdırmadan eritin. Çırpılmış yumurta ve toz şekere, sırasıyla eritilmiş margarin, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, un ve tahini ekleyin. Son olarak çekilmiş ceviz içini ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıbına yayın. Üzerine tahin gezdirip, toz şeker serpin. Cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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