Cevizli Tahinli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Margarini kızdırmadan eritin. Çırpılmış yumurta ve toz şekere, sırasıyla eritilmiş margarin, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, un ve tahini ekleyin. Son olarak çekilmiş ceviz içini ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıbına yayın. Üzerine tahin gezdirip, toz şeker serpin. Cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.