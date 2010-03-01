Sofra Tarifi

Cevizli brownie için: 100 gram bitter çikolata 2 çorba kaşığı tereyağı 3 adet yumurta 1 su bardağı tozşeker 2 çorba kaşığı vanilya Üç buçuk su bardağı un 1'er su bardağı kıyılmış ceviz ve kayısı Cheesecake için: 1 çay bardağı yoğurt 2 çorba kaşığı krem peynir Yarım çay bardağı + 1 çorba kaşığı tozşeker 3 adet yumurta + 7 adet yumurta akı 2 çorba kaşığı krem şanti 1 çorba kaşığı un Tabanı için: Yarım paket bisküvi 4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı Servis için: Karamelize edilmiş muz, dağ çileği kompostosu taneleri

YAPILIŞI

Cevizli brownie için, çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri çırpıp çikolatalı tereyağına karıştırın. Üzerine vanilya, un, ceviz ve kayısıyı ekleyin. Küçük kalıplara yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin ve kenara alın. Cheesecake için, yoğurt ve krem peyniri çırpın. Üzerine yarım çay bardağı tozşeker ve 3 adet yumurtayı sıra ile ilave edip karıştırın. Ardından krem şanti ve unu ekleyin. Ayrı bir yerde 1 çorba kaşığı tozşeker ve 7 adet yumurta akını çırpıp yoğurtlu karışıma ilave edin. Tabanı için, ufalanmış bisküvi ve tereyağını karıştırıp, küçük kek kalıbının tabanına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı yayın. İçi su dolu fırın tepsisinin içine kek kalıbını yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Cevizli brownie ve cheesecake'i servis tabağına alın. Üzerlerine karamelize edilmiş muzu yerleştirin. Dağ çileği kompostosu taneleri ile servis yapın