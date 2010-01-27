Cevizli Kek

Sofra Tarifi

100 gram ceviz 3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata 250 gram tereyağı 5 adet yumurta Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker 125 gram kekun Arası için: 3 paket bitter çikolata 150 ml krema (1 küçük paket krema 200 ml) Süslemek için: Krema

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritip, üzerine tereyağını ekleyin ve eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde yumurtaları toz şeker ile çırpın. İçine unu eleyin. Yumurtayı, ardından cevizi ve çikolatayı ilave edin. Karıştırıp, yağlanmış 20 cm çapındaki yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Keki enlemesine ikiye kesin. Arası için çikolatayı krema ile birlikte benmari usulü eritip, kek parçalarından birinin üzerine sürün. Üzerine, ikiye bölünmüş cevizleri dizin. Kekin diğer parçasını ilkinin üzerine kapatın. Çırpılmış krema ile süsleyip, dilimleyerek servis yapın.