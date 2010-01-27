DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Cevizli Kek

Cevizli Kek

Cevizli Kek
  • 10 Adet
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram ceviz

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

250 gram tereyağı

5 adet yumurta

Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker

125 gram kekun

Arası için:

3 paket bitter çikolata

150 ml krema (1 küçük paket krema 200 ml)

Süslemek için:

Krema

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritip, üzerine tereyağını ekleyin ve eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde yumurtaları toz şeker ile çırpın. İçine unu eleyin. Yumurtayı, ardından cevizi ve çikolatayı ilave edin. Karıştırıp, yağlanmış 20 cm çapındaki yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Keki enlemesine ikiye kesin. Arası için çikolatayı krema ile birlikte benmari usulü eritip, kek parçalarından birinin üzerine sürün. Üzerine, ikiye bölünmüş cevizleri dizin. Kekin diğer parçasını ilkinin üzerine kapatın. Çırpılmış krema ile süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN