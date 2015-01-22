Cezvede Türk Kahveli Sıcak Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Çikolatalı karışıma ilave edin ve karıştırın. Un ve Türk kahvesini de ekledikten sonra bu karışımı yağlanmış cezvelere paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak dondurma ile birlikte servis yapın.