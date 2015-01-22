Cezvede Türk Kahveli Sıcak Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım paket (1 paket 80 gram) bitter çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı Türk kahvesi
Servis için: Dondurma
YAPILIŞI
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Çikolatalı karışıma ilave edin ve karıştırın. Un ve Türk kahvesini de ekledikten sonra bu karışımı yağlanmış cezvelere paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak dondurma ile birlikte servis yapın.