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Sofra / Kekler / Cheesecake Brownie

Cheesecake Brownie

Cheesecake Brownie
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram +1 çorba kaşığı tereyağı

4 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı + 2 çorba kaşığı pudraşekeri

Bir buçuk su bardağı + 2 çorba kaşığı un

100 ml (1 kutu 200 ml) krema

1 kutu (250 gram) labne peyniri

YAPILIŞI

BİR çorba kaşığı tereyağı ile 20 cm çapındaki bir kalıbı yağlayın. Çikolata ve tereyağını porselen ya da cam kaba alıp benmari usulü eritin. Kabı sıcak suyun üzerinden alıp 5 dakika kadar dinlendirin. 2 adet yumurtayı küçük bir kapta çırpın ve 1 su bardağı pudra şekeri ekleyip, çırpmaya devam edin. Un ve kremayı ekleyip karıştırın. Diğer taraftan labne peynirini kalan pudra şekeri ile çırpın. Kalan 1 adet yumurtayı ekleyip, özleşene kadar çırpmaya devam edin. Çikolatalı karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Üzerine peynirli karışımı yayıp bir şiş ya da ince uçlu bıçakla hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika ya da içini çekene kadar pişirin. Oda sıcaklığında bekleterek soğutun ve kalıptan çıkarıp,dilimleyerek servis yapın.
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