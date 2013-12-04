Çikolata Muffin

Sofra Tarifi

2 su bardağından 1 parmak eksik un 2 çorba kaşığı kakao 2 çay kaşığı kabartma tozu Bir tutam tuz Yarım çay kaşığı hindistancevizi Yarım çay kaşığı tarçın Bir buçuk su bardağı pudra şekeri 1 adet yumurta Yarım su bardağı sıvı yağ Yarım su bardağı süt 1/4 su bardağı + 2 çorba kaşığı kahve kreması 1 çay kaşığı vanilya Üzeri için: 2 çorba kaşığı tereyağı 1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Yoğurma kabına un, kakao, kabartma tozu, tuz, hindistancevizi ve tarçını koyup, karıştırın. Ayrı bir kapta pudra şekeri ve yumurtayı çırpın. Unlu karışıma 3 seferde ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sıvı yağ, süt, krema ile vanilyayı ilave edin ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve ılınmış muffinlerin üzerine sürün. Pudra şekerine bulayıp, servis yapın.