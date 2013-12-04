Çikolata Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağından
1 parmak eksik un
2 çorba kaşığı kakao
2 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Yarım çay kaşığı hindistancevizi
Yarım çay kaşığı tarçın
Bir buçuk su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1/4 su bardağı + 2 çorba kaşığı kahve kreması
1 çay kaşığı vanilya
Üzeri için:
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Yoğurma kabına un, kakao, kabartma tozu, tuz, hindistancevizi ve tarçını koyup, karıştırın. Ayrı bir kapta pudra şekeri ve yumurtayı çırpın. Unlu karışıma 3 seferde ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sıvı yağ, süt, krema ile vanilyayı ilave edin ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve ılınmış muffinlerin üzerine sürün. Pudra şekerine bulayıp, servis yapın.