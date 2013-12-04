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Sofra / Kekler / Çikolata Muffin

Çikolata Muffin

Çikolata Muffin
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağından

1 parmak eksik un

2 çorba kaşığı kakao

2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Yarım çay kaşığı hindistancevizi

Yarım çay kaşığı tarçın

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1/4 su bardağı + 2 çorba kaşığı kahve kreması

1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Yoğurma kabına un, kakao, kabartma tozu, tuz, hindistancevizi ve tarçını koyup, karıştırın. Ayrı bir kapta pudra şekeri ve yumurtayı çırpın. Unlu karışıma 3 seferde ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sıvı yağ, süt, krema ile vanilyayı ilave edin ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve ılınmış muffinlerin üzerine sürün. Pudra şekerine bulayıp, servis yapın.
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